Tamponi negativi su ospiti e personale, Rsa a Mola torna Covid free

Dopo il cluster che aveva fatto registrare 46 contagi, torna Covid free la Rsa 'Ispe' di via Russolillo a Mola. Ad annunciarlo, in una comunicazione su Fb, è il sindaco della cittadina, Giuseppe Colonna. "Gli ultimi tamponi di controllo hanno accertato la negatività di tutti gli ospiti e del personale dipendente". I casi accertati nella struttura avevano riguardato 25 degenti e 21 dipendenti.

Nella cittadina di Mola, gli attualmente positivi sono 45. Colonna ha anche chiesto, nel corso della conferenza dei sindaci che si è svolta nei giorni scorsi, "la tempistica di attivazione dei drive through, pronto già dal mese di novembre - mi auguro che i problemi amministrativi che ne ostacolano l'apertura siano immediatamente risolti". "Nel nostro paese le vaccinazioni si effettueranno nell'ex ospedale ma, con il dipartimento di Prevenzione Asl, sin dalla scorsa settimana, siamo a lavoro per individuare una delle sedi proposte che sarà - conclude Colonna - utilizzata anche per le vaccinazioni del personale scolastico".

(foto di repertorio)