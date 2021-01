In giro per spacciare, alla vista dei carabinieri ingoia la droga per sfuggire all'arresto: ai domiciliari giovane pusher

In giro con la droga per le strade del centro cittadino, alla vista dei carabinieri ingerisce una dose per tentare di sfuggire al controllo. E' accaduto a Mola: il gesto, però, non è servito a un 26enne del luogo, con precedenti specifici, ad evitare l'arresto.

Il giovane - per il quale si è reso necessario anche l'intervento del 118, che ne ha verificato le condizioni di salute - è stato perquisito e trovato in possesso di due bustine di marijuana, che gli sono state trovate in tasca. La perquisizione, estesa all’abitazione, ha consentito di rinvenire ulteriori 93 grammi della stessa sostanza suddivisa in 21 dosi e 1,2 grammi di hashish, nonché materiale per il confezionamento. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

(In foto: la stazione mobile dei carabinieri a Mola)