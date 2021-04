Un panetto di hashish nascosto in soffitta: tradito dal viavai di giovani sotto casa, in manette 51enne

Tradito dal viavai di giovani nella sua abitazione: così è finito in manette un 51enne di Mola, marittimo, arrestato in flagranza dai carabinieri per il reato di detenzione ai fini di spaccio. I militari, in seguito ad alcune segnalazioni, hanno effettuato una perquisizione domiciliare, rinvenendo dopo una lunga ricerca, ben nascosto in soffitta, un panetto da 100 di hashish, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato e sottoposto ai arresti domiciliari.