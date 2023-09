Pinna bloccata dalla lenza e amo nell'esofago: tartaruga salvata dai bagnanti a Mola

La lenza che fuoriusciva dalla bocca si era in parte attorcigliata intorno a una pinna, bloccandola, mentre l'amo ingerito aveva raggiunto l'esofago. E' stata trovata così, su una spiaggia a Mola, una tartaruga caretta caretta. L'esemplare, di circa 45 cm di lunghezza di carapace, è stato notato sabato mattina da alcuni bagnanti, che hanno lanciato l'allarme, permettendo l'intervento del Centro recupero tartarughe marine di Molfetta. Come accertato, a causa della costrizione provocata dalla lenza la tartaruga aveva anche un omero fratturato. L'esemplare è stato preso in carico dal responsabile del centro di Molfetta, Pasquale Salvemini, che ha ringraziato i bagnanti per la loro sensibilità e la Polizia locale di Mola per l'intervento.