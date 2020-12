Cittadino 'molesto' in pizzeria, aggredisce i poliziotti e tenta la fuga: preso 39enne

Stava arrecando disturbo in una pizzeria di via Piccinni, in pieno centro. Per questo, sul posto, dopo una segnalazione sono giunti i poliziotti della Volante, per fermare il cittadino molesto. L'uomo, tuttavia, alla vista degli agenti ha reagito con violenza, aggredendoli e dandosi alla fuga.

Raggiunto in pochi minuti, l'uomo - poi identificato in un cittadino nigeriano 39enne pluripregiudicato e in Italia senza fissa dimora - è stato bloccato e successivamente denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità e condotto presso l’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.