Ragazza aggredisce e picchia coetanea, botte e insulti filmati dagli amici: il video finisce sul web

Sorpresa alle spalle, afferrata per i capelli e scaraventata a terra da una coetanea, mentre alcuni amici della 'bulla' riprendono la scena. Le immagini dell'aggressione, avvenuta nei giorni scorsi a Molfetta, sono poi finite anche in rete, per essere successivamente rimosse. Vittima della violenza - il fatto è riportato oggi dalla Gazzetta del Mezzogiorno - un'adolescente del luogo: la ragazza, aggredita da una coetanea, una volta a terra sarebbe stata schiaffeggiata, colpita in testa con un calcio e insultata. Alla scena ha assistito, impietrita, un'amica della vittima.

Sulla vicenda, interpellato dall'Ansa, è intervenuto il sindaco della cittadina, Tommaso Minervini, il quale ha spiegato che "si confronterà" con i carabinieri, cui spettano le indagini sull'accaduto, ricordando che il Comune ha attivato nelle scuole un servizio di consulenza psicologica nelle scuole. Il primo cittadino ha anche rivolto un appello alle famiglie "affinché imparino a intercettare comportamenti che possano essere un campanello d'allarme" del bullismo.