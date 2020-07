Capi griffati, ma contraffatti: scoperto laboratorio clandestino a Molfetta

I finanzieri della tenenza di Molfetta hanno individuato un laboratorio clandestino per la fabbricazione di capi di abbigliamento in parte contraffatti.

L’immobile, utilizzato da un cittadino residente a Molfetta, era stato allestito di tutto punto: macchine per la cucitura, macchine per la ricamatura, personal computer impiegati anche per apporre sui capi di abbigliamento marchi di prestigiose griffe nazionali ed internazionali: Adidas, Gucci, Puma. Singolare è stato il ritrovamento di 23 dispositivi di protezione individuale (mascherine) in tessuto, recanti i marchi menzionati, addirittura ricamati.

L’attività di polizia giudiziaria si è conclusa con il sequestro dei capi contraffatti, dell’immobile e dei macchinari. Il soggetto titolare della predetta attività è stato denunziato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato ex art. 473 del codice penale “Contraffazione alterazione o uso di marchi o segni distinti ovvero di brevetti, modelli e disegni”.