Controlli dei carabinieri a Molfetta, arrestato 38enne: dovrà scontare condanna definitiva per reati commessi da minore

I carabinieri hanno eseguito controlli straordinari nei quartieri popolari di Molfetta, nel Barese. I militari hanno ispezionato le zone adiacenti la piazza Paradiso, Via Ruvo e Via Papa Pacelli. Durante una perquisizione domiciliare della zona è stato individuato e arrestato un 38enne originario di Terlizzi, con precedenti di

Polizia, per un ordine di cattura della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.

L’uomo era ricercato da giorni a Terlizzi per il provvedimento che scaturisce da una condanna definitiva a 4 anni di reclusione per reati contro il patrimonio commessi da minorenne