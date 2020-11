Cittadini senza mascherina e norme anticovid violate nei bar: controlli e multe a Molfetta, oggi stop al mercato settimanale

Stretta sui controlli anticovid anche a Molfetta. Nella giornata di ieri, mercoledì 11 novembre, dieci cittadini e due bar sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti contagio ovvero mancato uso della mascherina e violazione del Dpcm. Gli agenti della polizia locale hanno controllato anche le palestre - risultate tutte in regola - e i circoli di ragazzi e di anziani, uno dei quali è stato chiuso. Intanto oggi nella cittadina non si terrà il mercato settimanale.

"Gli agenti della Polizia locale hanno chiesto agli uffici postali e alle banche maggiori sforzi sulla sanificazione, con un occhio di riguardo alle tastiere dei bancomat", spiega l'assessore comunale alla Protezione civile, Antonio Ancona, che in merito al mercato spiega che "attendiamo il piano di sicurezza delle associazioni di categoria che sarà esaminato dal Coc, il Centro operativo comunale, e che potrebbe permettere la riapertura per la prossima settimana". "Stiamo organizzando - conclude Ancona - incontri con gli operatori delle piazze che riceveranno un vademecum per il corretto esercizio dell'attivita'. Inoltre stiamo valutando di utilizzare anche societa' di vigilanza privata per presidiare alcune aree mercatali pubbliche".

(foto di repertorio)