Perdono le fedi nuziali tentando di scacciare un grillo dal balcone: anelli recuperati da operai della Multiservizi

Avevano perso le fedi nuziali mentre, dal balcone di casa, cercavano di scacciare un grillo, ma sono state ritrovate dagli operai della Multiservizi. La singolare storia arriva da Molfetta dove due anziani avevano ormai perduto ogni speranza di ritrovare i loro anelli che si erano scambiati 45 anni fa, durante il loro matrimonio.

Lorenzo, 74 anni, e Anna, 66enne, si sono rivolti all'azienda che si occupa del verde pubblico per conto del Comune dopo aver tentato inutilmente di recuperare le fedi. E' bastata una ricerca approfondita per ritrovare il prezioso ricordo della loro unione. I due coniugi hanno ringraziato il personale: "Vogliamo ringraziare di cuore – racconta Lorenzo – gli operai per il loro gesto. Ci hanno aiutato trovando le nostre fedi. Non le portiamo al dito da poco tempo, ma da ben 45 anni!”