Agguato in piazza, 44enne ferito a coltellate nel Barese: è in prognosi riservata

E' accaduto a Molfetta: sul posto sarebbero stati esplosi anche colpi d'arma da fuoco. I carabinieri indagano per ricostruire l'accaduto

Ferito all'addome da diversi colpi inferti con un'arma da taglio: vittima dell'agguato, avvenuto martedì sera in piazza Paradiso a Molfetta, un 44enne.

L'uomo, con precedenti, trasportato d'urgenza in ospedale, è stato operato ed è ora in prognosi riservata. Sull'episodio indagano i carabinieri: sul posto, come riporta Ansa, sarebbe stata segnalata anche l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. I militari, coordinati dalla Procura di Trani, hanno rinvenuto un bossolo di piccolo calibro.

In queste ore sono state acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per far luce sull'accaduto. Le indagini si orienterebbero verso gli ambienti della criminalità locale. Al momento si ipotizza che ci sta stata prima una colluttazione e poi l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco.