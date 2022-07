Incendio nell'ex parco divertimenti Miragica a Molfetta, fumo nero anche sulla statale 16

Un incendio sta interessando l'area nei pressi dell'ex parco divertimenti a Miragica, nella zona industriale di Molfetta. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme, le cui cause sono al momento ignote. La struttura è ormai chiusa da anni. Dal rogo si è sprigionata una colonna di fumo nero che in parte ha raggiunto anche la statale 16, creando alcuni disagi alla circolazione.