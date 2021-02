A bordo di un'auto rubata, scatta l'inseguimento e tenta la fuga a piedi sulla Statale: preso 23enne

In manette a Molfetta un giovane originario di Terlizzi. Il giovane è stato sorpreso alla guida di una vettura portata via poco prima. Inutile il tentativo disperato di sottrarsi all'arresto

Un 23enne, originario di Terlizzi, è stato arrestato a Molfetta al termine di un inseguimento per le vie della città: il giovane era a bordo di un'auto rubata. Alla vista dei Carabinieri ha tentato di fuggire ma i militari, con lampeggianti e sirene spiegate, si sono lanciati al suo inseguimento.

Il tentativo di fuga si è consumato percorrendo strade cittadine affollate di auto. Una decina di minuti dopo, il 23enne, giunto in una strada periferica, ha perso il controllo della vettura in un avvallamento di terreno limitrofo alla Statale 16, lasciando il mezzo e provando a far perdere le proprie tracce a piedi, camminando lungo la Statale.

L'auto era stata rubata poco prima a Molfetta

A bloccarlo, però, un'altra pattuglia dell'Arma. Per il 23enne è quindi scattato l'arresto: dovrà rispondere di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale. La vettura, risultata rubata pochi minuti prima a Molfetta, è stata restituita al legittimo proprietario.