Una marcia per la legalità e la non violenza: cittadini e associazioni in piazza a Molfetta

In piazza per dire no alla violenza e chiedere legalità. In tanti, cittadini e associazioni, si sono ritrovati ieri sera a Molfetta per partecipare alla marcia promossa della Diocesi e dalle comunità parrocchiali Immacolata, San Domenico e San Gennaro.

Una manifestazione partecipata, nata come momento di riflessione dopo gli episodi di violenza che hanno scosso la comunità negli ultimi mesi, dagli atti vandalici di Capodanno, che hanno visto il coinvolgimento di un gruppo di ragazzi tra cui anche minorenni, all'omicidio del 23enne Dario De Gennaro, accoltellato a morte in un appartamento, per il quale si è costituito un 29enne. Proprio ieri, a Molfetta, sono stati celebrati i funerali del 23enne.

"Questo evento - avevano spiegato le parrocchie promotrici dell'iniziativa - si propone di sensibilizzare la comunità locale sull’importanza di costruire una società basata sulla giustizia, la solidarietà e il rispetto reciproco". "Camminiamo insieme verso un mondo che si fondi sui principi di pace, giustizia e la fratellanza".

Alla manifestazione ha preso parte anche il sindaco, Tommaso Minervini: "Condivideremo questo ritrovarsi comunitario - aveva spiegato il sindaco - per fare risaltare la solidarietà, la non violenza e la legalità di questa comunità per un’etica della non violenza che deve essere il modello sin da bambini. No alla criminalità. No alla violenza di ogni tipo. Noi ci siamo e ci saremo. Saremo accanto a tutte le persone che vorranno testimoniare lo sgomento, la voglia di comunità, il proprio no alla violenza e ad ogni forma di illegalità. Pronti, come sempre, a fare la nostra parte, invitiamo tutta la città ad esserci".