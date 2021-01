Ai domiciliari, ma in casa aveva cocaina da spacciare: le dosi nascoste in bagno, in carcere giovane pusher

Era agli arresti domiciliari, ma nascondeva in casa la droga pronta per lo spaccio. Scoperto dai carabinieri, è finito in carcere a Molfetta un 34enne.

Nel corso di un’approfondita perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto sul soppalco del bagno, 44 bustine termo-sigillate di cocaina per un peso complessivo di 22 grammi circa, già suddivisa in dosi pronte a essere vendute.

Il giovane condotto in caserma, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e condotto in carcere a Trani, a disposizione della Procura della Repubblica del luogo. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e nei prossimi giorni verrà analizzata dal laboratorio per le sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Bari.