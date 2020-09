Assalto al centro commerciale di Molfetta: in cinque spaccano vetrine e rubano gioielli, malviventi in fuga

Colpo nella notte nel centro commerciale di Molfetta, nel Barese: cinque persone a volto coperto hanno fatto irruzione nella galleria, dopo aver forzato le porte d'ingresso, per poi dirigersi verso una gioielleria.

Dopo aver piegato la saracinesca, i ladri hanno spaccato le vetrine con i martelli, portando via orologi e monili in oro. L'episodio è al vaglio dei Carabinieri che hanno avviato le indagini: acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza per carpire indizi sul gruppo di malviventi.