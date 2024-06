Rubano Doblò attrezzato per il trasporto di un giovane disabile, sui social l'appello: "Restituitelo"

Non un 'semplice' furgone: quel Doblò bianco, munito di pedana per il sollevamento della sedia a rotelle, per Luca, giovane disabile residente a Bisceglie, rappresentava un mezzo indispensabile per potersi spostare. Qualcuno, però, mercoledì pomeriggio, a Molfetta, l'ha rubato. Il furto è avvenuto nella zona di via Don Minzoni, come spiegano sui social i familiari del giovane, che hanno lanciato un appello nella speranza di poter ritrovare il mezzo.

"Quest'auto è indispensabile per Luca - scrive la mamma - Senza di quella è come se ci avessero tolto di nuovo le gambe. Chiedo a tutti se doveste avere informazioni, contattami in privato o chiamate i carabinieri in modo da poterla ritrovare. Non voglio offendere nessuno, ma chiedo a chi l'ha rubata, per favore fate in modo di farcela ritrovare".

Agli appelli si è unito anche il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano: "Ieri purtroppo - scrive il primo cittadino - è stato rubato l’unico e indispensabile veicolo attrezzato per trasportare Luca, nostro giovane concittadino con disabilità. Privare Luca della sua Fiat Doblò bianca significa privarlo della libertà, impedirgli di uscire, ricevere le cure necessarie, incontrare persone care e tanto altro. Un gesto di infinita crudeltà. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e il nostro caloroso sostegno alla mamma Marina e alla sua famiglia, costretta ora ad affrontare una situazione ancora più complessa. A chi si è macchiato di questo ignobile furto, l’appello ad un gesto di umanità, a ravvedersi e restituire a Luca quello che è molto più di un mezzo, le sue “gambe”. Chiunque dovesse avere informazioni utili, è pregato di contattare le forze dell’ordine. Grazie".