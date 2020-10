Sorpresi a confezionare dosi nel locale trasformato in laboratorio della droga: due in manette a Molfetta

Un sottano nel centro cittadino trasformato in laboratorio per confezionare droga. E' quanto hanno scoperto i finanzieri a Molfetta, sorprendendo e arrestando, nel locale in via San Marco, due uomini del luogo, di cui un sorvegliato speciale con precedenti specifici.

Nel locale, non accatastato, sono stati ritrovati bilancini, bustine di cellophane e attrezzature per il confezionamento, oltre alla sostanza stupefacente, quantificata in 329 grammi di marijuana e 182 grammi di hashish.

I due soggetti, sorpresi proprio a confezionare le dosi, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.