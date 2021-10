La lite, poi le coltellate e il colpo di pistola: uomo aggredito in pieno centro a Molfetta, due arresti per tentato omicidio

La lite per futili motivi, fomentata da vecchie ruggini, sfociata in un tentato omicidio: due uomini di 34 e 48 anni sono stati arrestati questa mattina a Molfetta dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.

I fatti risalgono alla sera dello scorso 10 agosto, quando nella centralissima Piazza Paradiso, nei pressi di via Immacolata, un 44enne del luogo fu aggredito e colpito all'addome da vari colpi di arma da taglio e poi da un colpo d’arma da fuoco al piede. Il ferito riuscì trascinarsi in via Bixio, dove poi, raggiunto da alcuni conoscenti, caricato in auto fu trasportato d'urgenza in ospedale, mentre i residenti del luogo, che avevano sentito gli spari, contattavano le forze dell’ordine.

Sul luogo in cui avvenne il fatto di sangue giunsero i Carabinieri della locale Compagnia, assieme al personale della Sezione Investigazioni Scientifiche, per i primi rilievi e l’avvio delle indagini. Proprio grazie alle indagini successivamente condotte dai Carabinieri della Sezione Operativa di Molfetta, sotto la guida della Procura della Repubblica di Trani, gli investigatori sono riusciti a ricostruire l’evento, identificando i presunti colpevoli, due cugini del luogo, conoscenti dalla vittima, con cui quella sera ci sarebbe stata - hanno ricostruito gli investigatori - una discussione per futili motivi poi degenerata nella violenza. Gli arrestati sono stati condotti in carcere a Trani.