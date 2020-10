La lite sfocia in aggressione a coltellate: tenta di uccidere l'ex moglie del compagno, arrestata donna

L'incontro in strada "per chiarire i rapporti" si trasforma ben presto in un'accesa lite, fino a quando una delle due donne estrae un coltello, sferrando un fendente alla 'rivale' in amore, soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. Per l'episodio, accaduto a ridosso dello scorso Ferragosto, a Molfetta, i carabinieri hanno arrestato una 38enne del luogo, accusata di porto abusivo di arma, minacce e tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’arrestata in conflitto con la ex moglie del suo compagno, a seguito di un ennesimo litigio con quest’ultima, l'aveva invitata ad un incontro per strada "per chiarire definitivamente i rapporti". Durante l’incontro, a cui assisteva anche lo stesso uomo 'conteso', era nata una violenta lite, e la 38enne, che - secondo quanto accertato dalle indagini - si era premunita di un coltello, aveva sferrato un fendente alla 'rivale', gravemente ferita e costretta al ricovero d’urgenza in codice rosso.

Le indagini dei carabinieri della sezione operativa di Molfetta, guidati dal capitano Francesco Iodice, hanno consentito di ricostruire l'accaduto e il movente dell'aggressione, portando alla misura restrittiva nei confronti della donna, eseguita dai militari su disposizione del gip del Tribunale di Trani, Lucia Anna Altamura.