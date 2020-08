Monopattini sottratti o danneggiati, altri 5 ritrovati in un palazzo a Bari vecchia. Decaro: "Chiedo scusa alle aziende, ma non mi arrendo"

Sul servizio di monopattini in sharing il sindaco Decaro "non si arrende" e fa appello ai "baresi perbene". Così in un post il primo cittadino lancia il suo appello, dopo i numerosi episodi di danneggiamenti, tentati furti e 'uso improprio' che hanno riguardato i monopattini in città sin dall'attivazione del servizio.

"Ci andate in due, in tre, persino seduti su una borsa frigo - scrive il sindaco - Provate a rubarli, ad aggirare il sistema di pagamento, a danneggiarli. Li lasciate nei posti più strampalati, li caricate nei portabagagli dell'auto e li nascondete nei portoni per trovarli "pronti per l'uso""Solo quanche giorno fa l’azienda concessionaria ne ha ritrovati 5 in un unico androne di una abitazione della città vecchia. Ma io non mi arrendo. Perché il servizio di sharing dei monopattini è un pezzo fondamentale del cambiamento di questa città. Le forze dell’ordine e il sistema di videosorveglianza aiuteranno l'azienda concessionaria a scovarvi uno a uno, per punirvi con le sanzioni che meritate. Nel frattempo, a nome di tutta la città, chiedo scusa alle aziende che hanno scommesso su Bari alle quali ho chiesto per ora di evitare di sospendere il servizio in alcune zone della città. Spero che le migliaia di baresi perbene, che stanno utilizzando correttamente questo servizio, possano vincere questa ennesima battaglia di civiltà".