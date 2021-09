Ubriaco sfreccia con il monopattino in centro e simula incidente stradale: denunciato 50enne barese

L'intervento della Polizia Locale ha consentito di evitare ulteriori conseguenze per pedoni e automobilisti che transitavano in zona

In giro con il monopattino mentre era ubriaco, simulando anche un incidente stradale: un 50enne residente nel quartiere Madonnella di Bari è stato fermato e denunciato dalla Polizia Locale. L'uomo è stato bloccato mentre si trovava nel Murattiano: sottoposto ad alcol test, è risultato avere un tasso alcolem,ico di 4,11 g/l, pari a oltre 8 volte il limite di 0,5. Dopo aver azzardato sorpassi e manovre vietate, avrebbe simulato una collisione con altro veicolo con l'obiettivo di ottenere un ingiusto risarcimento danni.

L'intervento della Polizia Locale ha consentito di evitare ulteriori conseguenze per pedoni e automobilisti che transitavano in zona. Per l'uomo, oltre alle sanzioni amministrative, scatterà un'ammenda fino a 6mila euro. Complessivamente, da inizio estate, si sono verificate 700 multe ai danni di conducenti di monopattini elettrici: "La Polizia Locale di Bari, continuerà, senza alcuna soluzione di continuità e nonostante le carenze in organico, a reprimere gli abusi e ad assicurare la sicurezza stradale in ogni zona della Città" ha spiegato il comandante Michele Palumbo.