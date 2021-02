Monopattini ancora nel mirino dei vandali: mezzo recuperato dagli operatori in mare

Ancora un monopattino elettrico abbandonato in mare a Bari: dopo il caso di quest'estate, è dell'azienda Dodadò - ultima arrivata in città per il servizio noleggio - il mezzo ritrovato questa mattina tra le acque del capoluogo. Nello specifico gli operatori lo hanno recuperato dallo specchio marino di fronte a largo Giannella, come mostrano le foto inviate da un lettore: "Vandali che giocano e buttano i monopattini a mare - il suo commento - E gli operatori che lavorano devono andare a raccoglierli in acqua con il freddo".

Tanti gli atti vandalici che vedono presi di mira i mezzi del servizio comunale di noleggio. L'ultimo caso ieri, quando un monopattino della Wind spa è stato ritrovato in una fontana.