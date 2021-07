Monopattini nel mirino dei vandali a Bari, un mezzo finisce nel bidone della spazzatura

Monopattini ancora una volta nel mirino dei vandali a Bari. Se qualche mese fa alcuni mezzi erano stati addirittura recuperati in mare, dal quartiere Libertà arriva un'altra segnalazione: la foto, scattata - spiega il lettore che l'ha inviata alla nostra redazione - tra via Ravanas e via Bovio, mostra un mezzo abbandonato in un bidone dei rifiuti: "Ecco che fine fanno i monopattini a Bari", commenta con amarezza il cittadino.