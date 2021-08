Bimbo di tre anni travolto da monopattino nell'area pedonale di Poggiofranco: "Basta con l'uso selvaggio"

Un bimbo di 3 anni è stato investito da un monopattino guidato da un ragazzino nell'area pedonale di via Caccuri, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Il piccolo, fortunatamente, non ha riportato conseguenze. L'episodio è stato raccontato dalla mamma del bambino attraverso un post sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro.

"Mentre (il bambino, ndr) passeggiava accanto a me, è stato travolto ed investito da un ragazzino che scorrazzava a tutta velocità col monopattino, per poi scappare. Mio figlio è letteralmente volato davanti ai miei occhi. Può ben immaginare lo spavento. Mio e del bambino che inizialmente è scoppiato in lacrime ma poi per fortuna abbiamo constatato che non si era fatto male. Anche perché come lui stesso ha detto 'ui è Hulk e non si fa mai male!' ".

"Come si suol dire - aggiunge - , tutto è bene quel che finisce bene, ma le garantisco che sarebbe potuta andare molto peggio. Mi auguro che si pensi a presidiare piazze o zone pedonali ed anche ad ordinanze restrittive per limitare fenomeni ormai all'ordine del giorno. I monopattini così come le bici elettriche sono mezzi di locomozione non giocattoli da affidare ai bambini".