Monopattino giallo di Wind gettato nella fontana del giardino degli Aquiloni: "Il solito schifo di certi baresi"

Ennesimo atto di vandalismo contro uno dei servizi di noleggio dei monopattini nella città di Bari. Qualcuno, nei giorni scorsi, ha pensato bene di gettare un mezzo giallo del gestore Wind nella fontana del giardino degli Aquiloni, in via Devitofrancesco, nel quartiere Picone.

La segnalazione è stata inoltrata a BariToday da un lettore: "Ho provato a chiamare i due numeri dell'urp per segnalare e provvedere al recupero" riferisce il cittadino, con l'auspicio di risolvere il problema. "La solita porcheria dei baresi" aggiunge poi, con amarezza, in un messaggio. L'ultimo episodio si è verificato un mese fa. In quell'occasione un cittadino aveva contattato un altro gestore coinvolto, Dadodà, segnalando il ritrovamento di un mezzo gettato in un cassonetto della spazzatura.