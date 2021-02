Appuntamento nell'area di servizio per la consegna della cocaina: pusher e cliente sorpresi dai carabinieri

L'appuntamento tra pusher e cliente per la consegna della cocaina era nell'area di servizio lungo la statale 16. Sul posto, però, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Monopoli, che hanno intercettato lo scambio intervenendo subito per bloccare i due. A finire in manette, un 40enne barese con precedenti specifici, poi coloccato ai domiciliari. Recuperata anche la dose di 0,5 grammi di cocaina che l'acquirente, nel tentativo di evuitare il sequestro, aveva nascosto in bocca.