Controlli e appostamenti 'a sorpresa' per stanare gli incivili: a Monopoli famiglia multata per abbandono di ingombranti

Una sanzione di 600 euro, insieme all'obbligo di farsi carico delle spese di recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti illecitamente abbandonati. A finire nel mirino della Polizia locale, a Monopoli, un famiglia, alla quale i vigili questa mattina hanno contestato l'abbandono di rifiuti, in località Spirito Santo.

"Stiamo intensificando i controlli, non solo nel centro urbano dove contestiamo senza indugio violazioni al regolamento di polizia urbana - spiega il comandante, Saverio Petroni - ma soprattutto sulla zona costiera e nelle contrade onde preservare, ai fini della sicurezza urbana, la piena fruibilità degli spazi e il decoro della nostra citta'. Stiamo insistendo con gli accertamenti operati nel fine settimana con degli appostamenti a sorpresa, in orari anche notturni, per incastrare gli sporcaccioni".

Inoltre, il nuovo nucleo specialistico antidegrado del Corpo, attivato lo scorso anno, nel 2023 sta procedendo ad effettuare attività di iniziativa di polizia giudiziaria e amministrativa in ambito edilizio. Da inizio anno sono state contestate alcune violazioni per mancata esposizione del cartello dei lavori in corrispondenza dei cantieri che si ricorda essere necessario, non solo per le nuove costruzioni interessate da un permesso a costruire, ma anche per opere che prevedono il titolo abilitativo della SCIA o della CILA. Le sanzioni prevedono l'ammenda fino a 10.000 euro. Denunciato alla Procura della Repubblica di Bari anche il rappresentante legale di una società che aveva realizzato opere (in assenza di valido titolo edilizio) in una zona interessata da vincolo idrogeologico con relativo sequestro dell'area e il deferimento all'Autorità Giudiziaria.