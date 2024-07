Tende da campeggio abusive, rifiuti abbandonati e barche 'sottocosta': controlli e sanzioni sul litorale di Monopoli

Fine settimana di controlli per la Guardia costiera in alcune delle principali località costiere del Barese. A Monopoli, in collaborazione con la Polizia locale, il personale ha pattugliato costantemente i lidi della costa, con l'obiettivo di prevenire comportamenti scorretti sul demanio marittimo quali, ad esempio, campeggi abusivi ed abbandono di rifiuti.

Numerosi i controlli e le sanzioni elevate, quasi tutte presso il tratto di spiaggia libera in località Capitolo/Losciale, noto ai monopolitani come “La Sbarra”, dove sono state individuate e fatte smontare diverse tende da campeggio in uso a gruppi di ragazzi quasi tutti di fuori Monopoli, debitamente sanzionati come previsto dalla vigente Ordinanza Balneare della Regione Puglia.

I controlli del weekend non si sono limitati alle spiagge ma l’attività di vigilanza della Guardia Costiera è stata estesa anche al mare al fine di prevenire incidenti. Attività di polizia preventiva su Monopoli e Polignano a Mare al fine di prevenire il pericoloso fenomeno del “sottocosta” ma anche del sovrannumero delle persone a bordo delle unità da diporto. Anche in questo caso sono stati riscontrati illeciti e, più in particolare, sono stati sanzionati i conducenti di unità adibite a noleggio per aver imbarcato un numero di persone superiore al massimo consentito dai propri certificati di sicurezza.

L’attività di vigilanza interforze - comunica la Guardia costiera - "proseguirà, anzi sarà intensificata, nei prossimi weekend a tutela dei cittadini, dell’ambiente e dell’habitat marino".