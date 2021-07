Al volante dopo aver bevuto troppo, giovane automobilista denunciato e sanzionato a Monopoli. Controlli rafforzati per l'estate

Avviata dalla Polizia locale la campagna 'Per un soffio di... vita': nella serata di sabato sono stati 24 i conducenti sottoposti a controlli, uno dei quali è risultato alla guida in stato di ebbrezza

Controlli stradali rafforzati durante il periodo estivo, per contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. A Monopoli scende in campo la Polizia locale, che da ieri ha avviato la campagna “ Per un soffio di... Vita!”.

Dalle ore 20 alle 22 sono stati effettuati specifici controlli con alcoltest: complessivamente sono stati fermati e controllati 24 conducenti nei pressi delle colonne di Santo Stefano.

A risultare positivo un giovane di Putignano, a bordo del suo veicolo con altri due passeggeri. Il conducente è stato sottoposto prima a pretest con alcolblow, quindi alla prova (con seconda verifica) con l’etilometro, che ha dato un valore pari a 0, 90 g/l (il limite consentito è fino a 0,5 g/l). Il giovane è stato perciò denunciato a piede libero per guida in stato di ebrezza. Come previsto, all'accertamento del reato è conseguita la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (da sei mesi ad un anno) con il contestuale ritiro immediato sul posto.

"Obiettivo della campagna di sensibilizzazione 'Per un soffio di... vita' è appunto di quello di sottolineare la gravità di mettersi alla guida sotto l’effetto di droghe e alcol, un vero e proprio attentato alla vita propria e altrui", dichiara il comandante della Polizia locale di Monopoli, Michele Cassano.

La campagna 'Per un soffio di ... vita' si colloca nell’ambito delle azioni in adesione all’Agenda UE 2020 2030: programma per la sicurezza stradale “L’Europa in movimento”. La Polizia Locale di Monopoli ha previsto almeno mille controlli mirati per uso di alcol nei mesi Luglio-Agosto 2021.