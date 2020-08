Stretta anti-covid a Monopoli, mascherine obbligatorie all'aperto dalle 18 all'1 nel centro storico e in zone affollate

Sarà obbligatorio indossare mascherine all'aperto nel centro storico e nelle zone di maggiore affluenza a Monopoli dalle 18 all'1 di notte, per arginare gli eventuali contagi di coronavirus.

Ad annunciarlo è il sindaco della città turistica barese, Angelo Annese, specificando che "in Puglia, da oggi, è previsto l’obbligo di utilizzo della mascherina all’aperto ove non si possa garantire il distanziamento sociale" mentre "a Monopoli, da oggi, la mascherina è obbligatoria dalle ore 18 alle ore 1 nel centro storico e nelle zone di maggiore affluenza- Ho appena firmato questa ordinanza - conclude - e l’ho fatto a tutela della salute di tutti. Dove non arriva il buon senso, dobbiamo arrivarci con altri mezzi".