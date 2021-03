Sorpreso a danneggiare specchietti delle auto in sosta, bloccato dai residenti: in manette 21enne

Distrugge gli specchietti di quattro auto parcheggiate in strada, ma viene sorpreso e bloccato dai residenti e poi arrestato. E' accaduto a Monopoli. Una chiamata arrivata al 112 in piena notte ha richiesto l'intervento dei carabinieri in via Muzio Sforza. Qui una pattuglia della locale Sezione Radiomobile ha trovato alcuni residenti della zona che avevano bloccato un ragazzo che aveva distrutto, senza alcun apparente motivo, gli specchietti di quattro autovetture parcheggiate lungo la strada. Identificato in un 21enne monopolitano, con alcuni precedenti a carico, il giovane è stato arrestato.