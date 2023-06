Monopoli, trovato cadavere di una donna in strada: indagano i carabinieri

Il corpo senza vita di una donna di 54 anni è stato rinvenuto nella serata di oggi, 2 giugno, a Monopoli. I militari della locale Compagnia Carabinieri, dopo una segnalazione giunta al 112, sono intervenuti presso un'abitazione in contrada Laghezza dove all'esterno, in una strada privata, è stato ritrovato il cadavere.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento, le generalità della vittima non sono state rese note. Sul posto, per i rilievi, è intervenuto il personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando provinciale di Bari. Indagini sono in corso per accertare le cause della morte.