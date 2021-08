Tirapugni in acciaio, manganello e dosi di cocaina: raffica di controlli e sequestri

E' il bilancio dei ritrovamenti effettuati dalla Polizia a Monopoli nel corso di controlli in città

Dosi di cocaina, un tirapugni e un manganello estensibile: è il bilancio dei ritrovamenti effettuati dalla Polizia a Monopoli nel corso di controlli in città.

Nella zona 'Ina Casa' gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 6 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 4 grammi, già confezionate in “cipolline” e nascoste in un cespuglio.

Nell'ambito di ulteriori controlli, invece, quattro ragazzi sono stati fermati e sottoposti a perquisizione: uno di loro è stato trovato in possesso di un tirapugni in acciaio e di un manganello telescopico estensibile. Il materiale è stato sequestrato mentre il giovane è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.