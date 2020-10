Giovane in overdose per eroina letale, tossicodipendenti pestati: spaccio violento a Monopoli, tre arresti

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia del Commissariato di Monopoli, per un blitz contro lo spaccio di droga. Un 32enne è finito in carcere mentre due 33enni si trovano attualmente ai domiciliari. L'operazione si è svolta tra il centro in provincia di Bari e Venezia.

Le indagini della Polizia, coordinate dalla Procura del capoluogo pugliese, furono avviate a inizio 2020 dopo un caso di overdose a Monopoli, avvenuto a gennaio scorso. Un episodio non letale ma preoccupante, con um giovane salvato dai medici dopo essere finito in coma. Gli investigatori hanno quindi 'seguito' alcuni tossicodipendenti, individuando chi avesse ceduto l'eroina che aveva causato l'overdose, per via di una dose di pessima qualità, con materiale simile all'eroina e trattato con residui di cocaina.

Oltre agli arrestati vi sono 8 indagati, tra cui una donna. Numerosi i reati contestati che risalirebbero dal 2017 fino a oggi: tra questi anche l'aggressione a un assuntore, commessa da due degli arrestati. Si sarebbe trattato, per gli investigatori, di un vero pestaggio nei confronti di un 'cliente', prelevato dalla zona della sua abitazione e malmenato in periferia.

Il lavoro della Polizia di Stato ha visto anche scoprire, da parte degli assuntori, furti e rapine i cui proventi servivano ad assicurarsi il denaro per acquistare lo stupefacente. Le indagini hanno visto appostamenti na anche rilievi fotografici che hanno documentato il costante flusso di droga in città.