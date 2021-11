Fa razzia di liquori e prodotti alimentari in due supermercati, bloccato in auto con la refurtiva: arrestato

E' accaduto a Monopoli: l'uomo, un 43enne, aveva con sè prodotti alimentari e liquori, risultati rubati poco prima in due attività commerciali di Fasano

Fermato per un controllo stradale lungo la statale 16, trovato in possesso del bottino dei furti commessi in due supermercati: a finire in manette, a Monopoli, un 43enne georgiano, da tempo residente nel Barese.

Sul sedile posteriore dell'auto, i carabinieri hanno notato numerosi prodotti alimentari oltre a bottiglie di vodka, whisky e liquori vari di cui l’uomo non è riuscito a dimostrare l’acquisto. I militari, decisi a vederci chiaro, sono riusciti ad accertare che la merce rinvenuta in macchina era appena stata asportata dall’interno di due diversi supermercati di Fasano, il cui personale non si era ancora accorto dell’ammanco. Inoltre, l'uomo è stato trovato in possesso di un apparecchio in grado di disabilitare i sistemi di antitaccheggio.

La merce è stata riconsegnata ai titolari dei negozi e il 43enne è stato arrestato per furto aggravato. Su disposizione dell’A.G., dopo la convalida dell’arresto, rimesso in libertà in attesa di giudizio.