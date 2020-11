Furto d'auto in pieno giorno: in pochi secondi mette a segno il colpo, ma le telecamere lo incastrano

In trasferta da Fasano a Monopoli (violando gli obblighi della sorveglianza speciale) per mettere a segno un furto d'auto. Un colpo portato a termine in una manciata di secondi, in pieno centro e in pieno giorno. Il ladro, però, un 46enne fasanese, non aveva fatto i conti con la presenza di telecamere in zona, grazie alle quali i carabinieri lo hanno identificato e arrestato.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia di furto di una autovettura sporta da un residente del luogo, il quale, dopo aver parcheggiato la sua fiat 500 in una via del centro e in pieno giorno, al ritorno aveva amaramente constatato che il mezzo non c’era più. I militari, giunti sul posto per un sopralluogo, hanno acquisito le immagini di una telecamera di un negozio nelle vicinanze che aveva ripreso tutta la scena. L’uomo, dopo aver constatato l’assenza di passanti, si era avvicinato alla 500 e, mediante un congegno elettronico, aveva aperto lo sportello ed acceso il motore, dileguandosi subito dopo. Il tempo impiegato per commettere il furto, pochi secondi, ha lasciato intendere che si trattava di un “esperto” del settore, intuizione dei militari che trovava conferma proprio dall’analisi dei video, che consentivano di riconoscerlo, sebbene indossasse una mascherina.

Il 46enne risulta infatti "persona nota ai carabinieri" per via dei suoi precedenti per reati contro il patrimonio. Per rubare l’autovettura, il 46enne ha anche violato la misura di prevenzione alla quale è sottoposto, la quale prevede il divieto di allontanarsi dal comune di Fasano. L’arrestato, rintracciato dopo poche ore presso la sua abitazione, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

(foto di repertorio)