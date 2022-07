'Banda del buco' in azione per svaligiare gioielleria nel Barese: arrestato 29enne, incastrato da un mozzicone di sigaretta

Si sarebbe allontanato dal proprio Comune di residenza, in provincia di Foggia, violando gli obblighi della sorveglianza speciale, per mettere a segno un furto in una gioielleria di Monopoli, nel Barese. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato un 29enne del Foggiano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Bari.

Il provvedimento scaturisce da un’indagine condotta dai carabinieri della Stazione di Monopoli, in relazione a un furto commesso all’interno di una gioielleria del posto, la notte tra il 12 ed il 13 febbraio 2020.

A mettere i militari sulle tracce del 29enne sono state anche "le risultanze dell’attività tecnica sul profilo genetico ottenuto da un mozzicone di sigaretta", rinvenuto dai carabinieri nel corso del sopralluogo.

Secondo l'impostazione accusatoria, dunque, il 29enne, già sottoposto a sorveglianza speciale, quella notte si sarebbe allontanato dal proprio Comune di residenza (violando gli obblighi) e e, realizzando un grosso foro nel muro di un’abitazione confinante con la gioielleria, si sarebbe introdotto nel negozio eludendone il sistema di allarme volumetrico, riuscendo ad impossessarsi di numerosi articoli di oreficeria e gioielli.

Al termine dell’operazione, il 29enne è stato condotto in carcere a Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.