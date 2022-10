Lotta all'abusivismo commerciale a Monopoli, recuperati 30mila euro di canoni non versati in estate

La Polizia Locale di Monopoli ha recuperato, nel periodo tra il 1° settembre e il 30 ottobre di quest'anno, circa 30mila euro per canoni di occupazione di suolo pubblico non regolarmente versati dagli utenti in occasione della stagione estiva.

Si tratta di controlli che, nei mesi scorsi, avevano già determinato anche sequestri di merce venduta illegalmente nell'ambito della lotta all'abusivismo commerciale nella città del Sudbarese.