Mascherine obbligatorie davanti alle scuole: a Monopoli arriva l'ordinanza del sindaco

Obbligo di indossare le mascherine davanti alle scuole, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita degli studenti. E' l'ordinanza emanata a Monopoli dal sindaco Angelo Annese, a pochi dal rintorno sui banchi.

"Monitorando le varie situazioni, dopo un confronto con i dirigenti e accogliendo le richieste di alcuni genitori - spiega con un post su Fb il primo cittadino - questa mattina ho firmato l’ordinanza di obbligo di utilizzo in modo corretto delle mascherine nei 150 metri adiacenti agli istituti scolastici di ogni ordine e grado in concomitanza con gli orari di ingresso ed uscita degli alunni. Domenica ho fatto affidamento sul buon senso, oggi ho voluto accelerare un processo di coscienza per mantenere alta l’attenzione di tutti noi".

Intanto, nella cittadina costiera del Barese - riferisce ancora Annese - i casi Covid positivi risultano essere 35, in discesa rispetto ai giorni scorsi: "Sono lieto che il dato sia in calo e spero che resti questa la tendenza nella nostra città", commenta il primo cittadino, rinnovando comunque l'invito a rispettare le regole anti-Covid.