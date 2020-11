In auto con arnesi da scasso e prodotti alimentari rubati: in due beccati dalla polizia

I poliziotti, intervenuti per un tentativo di furto in una concessionaria d'auto, li hanno intercettati nelle vicinanze dell'attività, a bordo di una Volkswagen Golf. In auto aveva arnesi da scasso e prodotti alimentari del valore di circa 200 euro, probabile bottino di un furto. E' accaduto a Monopoli.

Gli agenti sono intervenuti dopo l'allarme lanciato dal titolare dell'attività, che ha era riuscito a mettere in fuga una persona che stava rovistando in un veicolo e che si era impossessato di una valigia.

Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno quindi individuato nei pressi dell'attività l'auto con a bordo due cittadini stranieri, probabili complici. Da successivi accertamenti i poliziotti hanno quindi trovato la merce, per il cui possesso i due, entrambi cittadini georgiani, non hanno saputo fornire spiegazioni. I prodotti sono stati quindi sequestrati.

L’approfondimento degli accertamenti sulle loro posizioni individuali ha consentito poi di verificare la situazione di clandestinità sul territorio nazionale di uno dei due, il quale è stato avviato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari per definire la sua posizione, mentre al conducente èstata sequestrata anche la patente di guida del Paese di origine in quanto non valida sul territorio nazionale.

All’interno del veicolo dei due cittadini georgiani, sono stati anche rinvenuti arnesi atti allo scasso, sottoposti a sequestro unitamente alla autovettura. Al termine delle attività i due stranieri sono stati denunciati per ricettazione ed altri reati.