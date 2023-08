Controlli anti abusivismo a Monopoli: locali in zona vincolata, sequestrata area di 500 mq

Le Polizia Locale di Monopoli, nel corso di alcuni controlli, ha sequestrato locali e aree esterne adibite a somministrazione e preparazione di alimenti e bevande riguardanti una struttura, il tutto realizzato in un'area sottoposta a vincoli.

Gli agenti hanno riscontrato la presenza di volumetrie destinate a servizio di ristorazione in assenza dei titoli autorizzativi o concessori, in violazione delle norme in materia edilizia, ambientale e paesaggistica per un'area complessiva di oltre 500 mq.