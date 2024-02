Detenzione e porto d'armi durante "spedizione punitiva", un arresto

I Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale del Riesame di Bari, nei confronti di un uomo ritenuto resposabile, in concorso, di detenzione e porto illegale di armi in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il provvedimento è stato emesso a seguito di un appello avanzato alla Dda di Bari.

In base all’impostazione accusatoria accolta dal Tribunale del Riesame delle Misure Cautelari di Bari, le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo e svolte dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Monopoli, attraverso l’acquisizione di immagini di videosorveglianza, avrebbero consentito di raccogliere "gravi indizi di colpevolezza" su detenzione e porto illegale di una pistola durante una vera e propria spedizione punitiva compiuta ai danni di un 49enne, per ragioni correlate alla gestione del traffico di sostanze stupefacenti. La misura è stata eseguita nel carcere di Lanciano dove l'uomo risulta già detenuto nell'ambito dell'operazione 'Partenone' eseguita il 27 settembre scorso che portò all'arresto di 60 persone.