Autista non fa salire sul bus studentessa senza mascherina: aggredito dal padre della ragazza

Sarebbe stato colpito a pugni dal padre di una studentessa alla quale, poche ore prima, aveva impedito di salire sul bus in quanto sprovvista - contrariamente alle norme ancora in vigore - di mascherina. Vittima dell'aggressione, che sarebbe avvenuta nel pomeriggio a Monopoli, l'autista di un bus di linea.

E' stato lo stesso conducente a chiedere l'intervento dei carabinieri, raccontando la sua versione dell'accaduto. La dinamica dei fatti è ora al vaglio dei militari. Il conducente avrebbe detto alla ragazzina che, visti gli obblighi ancora in vigore, non poteva salire a bordo senza mascherina. La studentessa avrebbe quindi raccontato tutto al genitore, che avrebbe atteso il bus scagliandosi poi contro il conducente. L'uomo, a causa dei colpi ricevuti, è finito al Pronto soccorso per essere medicato e non avrebbe ancora sporto denuncia.