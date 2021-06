Picchia la compagna e la sorella che tenta di difenderla: vittime chiedono aiuto ai carabinieri, arrestato 35enne

Un uomo di 35 anni, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Monopoli in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari, perché indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Le indagini sono scattate quando, in piena notte, si sono presentate in caserma due donne, sorelle monopolitane di 25 anni, con il volto tumefatto. Le due giovani, che hanno dovuto far ricorso alle cure dell’ospedale che ha refertato 30 giorni di prognosi a causa delle ferite, hanno riferito ai militari di essere state appena aggredite dall’uomo, compagno convivente di una delle due. Le due ragazze hanno riferito che l'uomo, verosimilmente in stato di ebbrezza alcolica, dopo aver picchiato una delle sorelle per motivi di gelosia, si era scagliato anche contro l’altra, intervenuta nel tentativo disperato di fermarlo.

I militari hanno immediatamente attivavano le indagini secondo la procedura prevista dal “codice rosso”, volto ad assicurare la protezione alle vittime di violenza domestica: il 35enne è stato rintracciato a Matera presso uno studio medico da lui gestito e arrestato. Attualmente si trova sottoposto ai domiciliari.

(foto di repertorio)