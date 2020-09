Ai domiciliari, in casa nasconde hashish e una pistola giocattolo (senza tappo rosso): 31enne torna in carcere

Agli arresti domiciliari per lesioni gravissime, nasconde in casa droga e una pistola giocattolo priva del tappo rosso (e per questo molto simile a un'arma vera). Scoperto dai poliziotti durante una perquisizione, è finito nuovamente in carcere un 31enne pregiudicato di Monopoli, sorvegliato speciale. Gli agenti, oltre all'arma giocattolo, hanno trovato nell'abitazione 20 grammi di hashish. I poliziotti hanno quindi denunciato il 31enne all’Autorità Giudiziaria e hanno richiesto il ripristino della detenzione carceraria; attesa la sua pericolosità, l’A.G. ha disposto la sospensione della misura degli arresti domiciliari, sostituita con la detenzione in carcere.



