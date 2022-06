Monopoli, tratta in salvo la speleologa rimasta ferita a 120 metri di profondità nella grotta Rotolo

Tratta in salvo dai tecnici dei soccorso alpino e speleologico della Puglia dopo ore ininterrotte di lavoro: è finalmente fuori dalla grotta Rotolo, a Monopoli, la speleologa di 41 anni infortunatasi ieri a un braccio e rimasta bloccata, mentre si trovava a circa 120 metri di profondità. Le operazioni sono andate avanti per tutta la notte per soccorrere la donna, che ora - come rende noto il Cnsas - è stata affidata alla cure del 118.