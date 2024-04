Sequestrata cava da 78mila mq a Monopoli: all'interno smaltiti rifiuti speciali e pericolosi

La Guardia Costiera ha sequestrato una cava a Monopoli nella quale sarebbero stato smaltiti, tramite "tombamento", rifiuti speciali anche pericolosi. L'area requisita è di circa 78mila mq.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura ed è stato reso necessario per impedire eventuali e ulteriori condotte illecite. Cinque persone sono indagate: in concorso tra loro avrebbero "posto in essere più azioni ed omissioni al solo fine di percepire un indebito guadagno".