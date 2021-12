Nel negozio in vendita fuochi pirotecnici pericolosi e scaduti: merce sequestrata, denunciata commerciante

Esponeva nel suo negozio di articoli per la casa fuochi pirotecnici in parte sprovvisti del marchio Ce, in parte scaduti o ritenuti pericolosi per la salute. Scoperta dalla polizia, è stata denunciata, a Monopoli, una cittadina cinese di 53 anni, titolare di un'attività commerciale per la vendita di casalinghi, articoli per l’elettronica e bigiotteria. I fuochi pirotecnici rinvenuti, pari circa dieci chili, sono stati sequestrati.

A Bari, invece, un 23enne incensurato, residente al quartiere San Paolo, è stato arrestato perché trovato in possesso di 23 chili di fuochi pirotecnici vietati, custoditi nella sua abitazione.