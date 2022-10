Nel corso dell’ispezione di un esercizio commerciale di Monopoli, i militari hanno constatato la vendita di migliaia di souvenir artigianali realizzati in ceramica, di varie tipologie, privi di marcatura CE e dell’etichettatura riportante le indicazioni previste dalla legge relative, tra l’altro, ai materiali utilizzati per produrli ed alle precauzioni d’uso.

Nell’ambito dei servizi di controllo per la tutela della salute dei consumatori, i Carabinieri del NAS di Bari hanno scoperto e sequestrato circa 82.000 articoli artigianali personalizzati, risultati irregolari.

Prodotti in ceramica non a norma: migliaia di souvenir sequestrati in negozio nel Barese